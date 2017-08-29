مفاجأة.. أحمد سليمان يدرس التراجع عن الترشح لانتخابات الزمالك

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في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مقربة من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أنه يدرس التراجع عن الترشح على مقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك القادمة.

كان سليمان قد أعلن -منذ عدة أسايبع- نيته الترشح على رئاسة الزمالك في الانتخابات القادمة، إلا أن الأحداث التي شهدها النادي خلال الأيام الماضية جعلته يدرس التراجع عن الدخول في المعركة الانتخابية.

وأوضحت المصادر أن هناك أكثر من سبب دفع عضو مجلس الإدارة السابق للتفكير في التراجع عن قراره بخوض سباق الانتخابات، أبرزها نتيجة الجمعية العمومية الأخيرة وإقبال الأعضاء على التصويت فيها رغم قيامه بإرسال رسائل نصية على هواتفهم لتحريضهم على عدم النزول.

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وأكدت المصادر أن الأيام الماضية شهدت أزمة بين أحمد سليمان وأكثر من عضو من الأعضاء الداعمين له في الانتخابات، بسبب عدم ذهابه إلى النادي يوم الجمعية العمومية، حيث اتهمه أنصاره بالخوف من مرتضى منصور وعدم قدرته على مواجهته.

وذكرت المصادر أن الهجوم الجماهيري الذي تعرض له سليمان مؤخرًا على مواقع السوشيال ميديا، بسبب عدم مساندته لأهالي الـ236 مشجعًا المقبوض عليهم في أحداث شغب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس ورفضه مقابلتهم، أصابته بحالة من الضيق الشديد، لأنه بذلك خسر قطاعًا كبيرًا من الداعمين له وهم جماهير السوشيال ميديا، التي كانت تسانده في مواجهاته وأزماته مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.