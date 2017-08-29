أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مفاجأة.. أحمد سليمان يدرس التراجع عن الترشح لانتخابات الزمالك

Google+ Print
مفاجأة.. أحمد سليمان يدرس التراجع عن الترشح لانتخابات الزمالك مفاجأة.. أحمد سليمان يدرس التراجع عن الترشح لانتخابات الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مقربة من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة السابق، أنه يدرس التراجع عن الترشح على مقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك القادمة.

كان سليمان قد أعلن -منذ عدة أسايبع- نيته الترشح على رئاسة الزمالك في الانتخابات القادمة، إلا أن الأحداث التي شهدها النادي خلال الأيام الماضية جعلته يدرس التراجع عن الدخول في المعركة الانتخابية.

وأوضحت المصادر أن هناك أكثر من سبب دفع عضو مجلس الإدارة السابق للتفكير في التراجع عن قراره بخوض سباق الانتخابات، أبرزها نتيجة الجمعية العمومية الأخيرة وإقبال الأعضاء على التصويت فيها رغم قيامه بإرسال رسائل نصية على هواتفهم لتحريضهم على عدم النزول.

شاهد أيضا

وأكدت المصادر أن الأيام الماضية شهدت أزمة بين أحمد سليمان وأكثر من عضو من الأعضاء الداعمين له في الانتخابات، بسبب عدم ذهابه إلى النادي يوم الجمعية العمومية، حيث اتهمه أنصاره بالخوف من وعدم قدرته على مواجهته.

وذكرت المصادر أن الهجوم الجماهيري الذي تعرض له سليمان مؤخرًا على مواقع السوشيال ميديا، بسبب عدم مساندته لأهالي الـ236 مشجعًا المقبوض عليهم في أحداث شغب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس ورفضه مقابلتهم، أصابته بحالة من الضيق الشديد، لأنه بذلك خسر قطاعًا كبيرًا من الداعمين له وهم جماهير السوشيال ميديا، التي كانت تسانده في مواجهاته وأزماته مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري