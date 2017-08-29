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تعرف على «هدف» الزمالك الجديد

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تعرف على «هدف» الزمالك الجديد تعرف على «هدف» الزمالك الجديد

التحرير

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انتشرت تقارير في الآونة الأخيرة عن رغبة في التعاقد مع القاطرة النيجيرية «أيتيبو أوجينكارو». 

ويلعب صاحب الـ22 سنة حاليًا في نادي فيرينسي البرتغالي، الذي انتقل إليه في يناير 2016، قادمًا من نادي واري وولفز النيچيري.

مركز اللاعب الأصلي هو الجناح الأيسر، وتبلغ قيمته مليون يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

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وكان مهاجم الأوليمبي النيجيري، حصل على جائزة أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا لعام 2015، وذلك خلال حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، والتي أقيمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بعد بعد منافسة مع لاعبنا الدولي محمود كهربا.

وقدم «أيتيبو» نفسه بشكل ممتاز في الأوليمبياد الأخيرة في ريد دي جانييرو، سجل أمام المُنتخب الياباني.

وكان اللاعب قد دخل في ترشيحات نادي الزمالك أثناء بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في 2015 بعد ترشيح من إيمانويل إيمونيكي  الذي أكد ترحيب اللاعب بالانضمام للقلعة البيضاء لكن إدارة النادي لم تتخذ أي خطوات رسمية من أجل التعاقد معه وقتها، ليدخل الترشيحات من جديد في الوقت الحالي.

ايتيبو

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التحرير

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