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صحة أسوان: انتظام العمل بوحدات الغسيل الكلوي خلال أيام العيد

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مصراوي Masrawy

صحة أسوان: انتظام العمل بوحدات الغسيل الكلوي خلال أيام العيد

09:25 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

صحة أسوان: انتظام العمل بوحدات الغسيل الكلوي خلال أيام العيد

مديرية الصحة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أكد الدكتور وليد عامر، رئيس وحدة الكلى الصناعي بمستشفى إدفو العام ومسؤول الكلى بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أنه تقرر انتظام العمل بوحدات الغسيل الكلوي في نطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

وأوضح عامر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الغسيل الكلوي خلال أول أيام العيد يقتصر على حالات الطوارئ، فيما ينتظم بشكل طبيعي لاستقبال أي حالة باقي أيام العيد.

أشار أيضًا إلى أنه تم توفير مستلزمات الغسيل بجميع وحدات الغسيل وبكميات كبيرة؛ لضمان عدم التوقف أثناء إجازة العيد، مضيفًا أن جميع الوحدات أرسلت جداول النوباتجيات الخاصة بالعاملين لديها.​

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