أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"مدبولي" يلتقي وزير الحج السعودي.. ويشكر الملك سلمان على استضافة أسر الشهداء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"مدبولي" يلتقي وزير الحج السعودي.. ويشكر الملك سلمان على استضافة أسر الشهداء

09:19 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مصطفى مدبولي

كتبت- ندى الخولي:

التقى المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس بعثة الحج الرسمية، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي؛ حيث قدم الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، على استضافة 1000 من أسر شهداء الجيش والشرطة.

وقال وزير الإسكان، في بيان اليوم الثلاثاء: "المصريون جميعا يقدرون هذه المبادرة الطيبة من خادم الحرمين الشريفين، ويتوجهون له بالشكر"، كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المملكة لرعاية الحجاج وتقديم الخدمات المختلفة لهم فى موسم الحج حاليا، خاصة الخدمات الصحية.

وأشار مدبولى إلى أن هناك تطويرا مستمرا للخدمات المقدمة للحجاج، واهتماما بالعمل على تيسير موسم الحج لهم، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأعداد بموسم الحج هذا العام.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي: "لا أعتبر نفسى وزيرا ولكنى خادم للحجاج، وهذه مهمة كبيرة، ونبذل كل ما فى طاقتنا ليكمل الحجاج الركن الخامس بسهولة ويسر، وهذا العمل خالصا لوجه الله الكريم".

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين يوصى دائما بخدمة الحجاج ورعايتهم وهذا واجبنا، مؤكدا أن العلاقات المصرية قوية ومتينة والحجاج المصريون لهم مكانة لدينا.

وعرض الوزير السعودى على رئيس بعثة الحج المصرية تقديم أى مساعدة للحجاج المصريين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحجر الصحي بالمطار يبدأ استعداداته لعودة الحجاج.. وبدء الجسر الجوي

    أخبار

  • وزير السياحة: لا تهاون مع أي شركة تخالف التزاماتها مع الحجاج

    أخبار

  • تعاون بين "الهجرة" و"الإسكان" لتطوير العشوائيات وتأهيل الشباب

    أخبار

  • وفاة 7 حجاج جزائريين

    أخبار

إعلان

20bfe8ad50.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل