"مدبولي" يلتقي وزير الحج السعودي.. ويشكر الملك سلمان على استضافة أسر الشهداء

كتبت- ندى الخولي:

التقى المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس بعثة الحج الرسمية، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي؛ حيث قدم الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، على استضافة 1000 من أسر شهداء الجيش والشرطة.

وقال وزير الإسكان، في بيان اليوم الثلاثاء: "المصريون جميعا يقدرون هذه المبادرة الطيبة من خادم الحرمين الشريفين، ويتوجهون له بالشكر"، كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المملكة لرعاية الحجاج وتقديم الخدمات المختلفة لهم فى موسم الحج حاليا، خاصة الخدمات الصحية.

وأشار مدبولى إلى أن هناك تطويرا مستمرا للخدمات المقدمة للحجاج، واهتماما بالعمل على تيسير موسم الحج لهم، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأعداد بموسم الحج هذا العام.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي: "لا أعتبر نفسى وزيرا ولكنى خادم للحجاج، وهذه مهمة كبيرة، ونبذل كل ما فى طاقتنا ليكمل الحجاج الركن الخامس بسهولة ويسر، وهذا العمل خالصا لوجه الله الكريم".

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين يوصى دائما بخدمة الحجاج ورعايتهم وهذا واجبنا، مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية قوية ومتينة والحجاج المصريون لهم مكانة لدينا.

وعرض الوزير السعودى على رئيس بعثة الحج المصرية تقديم أى مساعدة للحجاج المصريين.