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تموين بورسعيد: 6 منافذ لبيع اللحوم بـ 90 جنيهًا للكيلو

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مصراوي Masrawy

تموين بورسعيد: 6 منافذ لبيع اللحوم بـ 90 جنيهًا للكيلو

08:59 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

تموين بورسعيد: 6 منافذ لبيع اللحوم بـ 90 جنيهًا للكيلو

منافذ لبيع اللحوم - ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن مجدي الخضر، وكيل مديرية والتجارة الداخلية في بورسعيد، عن توفير 6 منافذ لبيع اللحوم، خاصة بمشروع تربية الماشية التابع لوزارة التموين، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار وكيل التموين، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن المنافذ متواجدة في مدينة بورفؤاد، وقصر الثقافة، وسوق السمك، وحي الزهور، لافتًا إلى أن كيلو اللحوم البلدي بهذه المنافذ يبلغ 90 جنيهًا، بالإضافة إلى منفذ "دلتا ماركت"، الذي تتوفر فيه اللحوم السودانية بسعر 85 جنيهًا للكيلو.

وأوضح وكيل المديرية أن هناك حملات مسائية وصباحية مكثفة تستهدف المجازر ومحال اللحوم في نطاق المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، إلى جانب حملات التفتيش على أختام العجول وصلاحية المنتجات.​

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