نشأت الديهي: «الجيش المصري خط أحمر وعلى راسه ريشة» (فيديو)

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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتحركات الجيش المصري وطريقة تعاملة مع الأزمات، قائلاً: «الجيش المصري لما بيتحرك في أي مكان بيحل أي أزمة».

وأضاف الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن»، اليوم الثلاثاء، أن الجيش المصري خط أحمر رغم أنف محمد البرادعي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تقف على الحدود لحماية المواطنين ويقوم بالقبض على الإرهابيين ويدافع عن الأمن القومي، رغم تساقط كل يوم منه شهداء.

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وقال الديهي إن الجيش المصري هو مصدر التوازن في المجتمع، مؤكدًا أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تمارس أفعال منضبطة عسكرية واقتصادية وسياسية، متابعًا «الجيش المصري على رأسه ريشه عن جيوش العالم لأنه صاحب عقيدة وليس به مرتزقة ولا يباع أو يشترى ولا يعمل لحساب أحد غير شعبه، وأكثر وطنية من أي جيش في العالم».