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«بالصدفة».. اكتشاف قطع أثرية ومجري مائي فرعوني بالدقهلية

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«بالصدفة».. اكتشاف قطع أثرية ومجري مائي فرعوني بالدقهلية «بالصدفة».. اكتشاف قطع أثرية ومجري مائي فرعوني بالدقهلية

التحرير

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الدقهلية – كارم الديسطي

قادت الصدفة عددا من عمال الحفر التابعين لهيئة البنية التعليمية بالدقهلية، إلى كشف أثري في أثناء قيامهم بالحفر لإنشاء أساس مدرسة تعليم أساسى بمدينة تمى الأمديد التابعة لمحافظة الدقهلية.

وعثر العمال خلال قيامهم بعملية الحفر على قطع أثرية عبارة عن بلاطات من الحجر الجيرى على عمق 270 سنتيمترا، وتم إبلاغ مسئولي الآثار الذين انتقلوا إلى مكان الواقعة.

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واكتشفت لجنة الآثار، برئاسة سالم البغدادي، مدير عام هيئة الآثار بالدقهلية، وجود قناة كانت تستعمل لنقل المياه من فرع النيل في العصر البطلمي وقررت اللجنة رفع القطع الأثرية واستكمال بناء المدرسة كونها مشروعا قوميًا.

كما عثر العمال على المجرى المائي بعمق 3 أمتار في أثناء الحفر لبناء مدرسة، وهو عبارة عن "قناة" مائية أثرية شيدت ببلوكات عرضها 90 سنتيمترا وارتفاعها 80 سنتيمترا، وظهرت فيها المياه الجوفية بطول فدان، وممتدة تحت العديد من المنازل.

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التحرير

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