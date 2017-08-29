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القوات العراقية تسيطر على سلسلة جبلية في تلعفر

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تسيطر على سلسلة جبلية في تلعفر

08:49 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

القوات العراقية تسيطر على سلسلة جبلية في تلعفر

الجيش العراقي

الموصل - (د ب أ): 

أعلن قائد عراقي، اليوم الثلاثاء أن القوات العراقية تمكنت من فرض سيطرتها على سلسلة مرتفعات جبلية، مشيرا إلى أنها تتوغل إلى الجنوب من ناحية العياضية في إطار عملية "قادمون ياتلعفر" التي إنطلقت في العشرين من الشهر الجاري لطرد تنظيم "داعش" منها.

وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة قوات الشرطة الاتحادية في بيان صحفي "إن قواتنا تسيطر على مرتفعات ساسان وتتوغل في جنوب ناحية العياضية تحت قصف مدفعي مكثف يستهدف دفاعات الإرهابيين".

وأضاف "ان قطعات الشرطة الاتحادية تخوض قتالا شرسا وتتوغل في جنوب العياضية وتصل الشارع العام وتندفع وحدات اخرى من الشرق باتجاه السلسلة الجبلية".

وذكر قائد عمليات قادمون ياتلعفر الفريق عبد الامير يار الله في بيان صحفي "أن قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع والفرقة المدرعة التاسعة اقتحمت ناحية العياضية اخر معاقل عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى".

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