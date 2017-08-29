وزير التعليم العالي يؤكد دعمه الكامل للدارسين اليمنيين في مصر

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعم الوزارة الكامل للطلاب اليمنيين الدارسين في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بالفعل بدعم بعض الطلاب اليمنيين من أصحاب الحالات الخاصة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي - خلال استقباله وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلفاوي والدكتور محمد علي سفير الجمهورية اليمنية لدى القاهرة اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة - إنه سيتم النظر في المزيد من حالات بعض الطلاب من حيث تأجيل المصروفات الدراسية أو خفضها أو الإعفاء منها مراعاة للبعد الإنساني والأزمة السياسية التي تمر بها اليمن.

بدوره، أشاد وزير الخارجية اليمني بالدعم الشامل الذي تقدمه مصر لليمن للتخفيف من وطأة الأزمة التي تمر بها، معربا عن تطلعه لزيادة العلاقات التعليمية والبحثية مع مصر باعتبارها وجهة تعليمية مميزة للطلاب اليمنيين حيث تحظى الجامعات المصرية بسمعة جيدة في الأوساط العلمية اليمنية حيث بلغت نسبة الابتعاث لمصر في السابق أكثر من 70% من إجمالي الطلاب اليمنيين المبتعثين للخارج.

حضر اللقاء الدكتورة هويدا إسماعيل حسين، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد صالحين، مستشار الوزير للاتفاقات الدولية والتخطيط الإستراتيجي، والسفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية لشئون اليمن ومنطقة الخليج.