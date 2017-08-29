بعد حريق بجرار.. عودة حركة القطارات بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

عادت حركة قطارات خط "القاهرة - المنصورة" إلى طبيعتها مرةً أخرى، عقب السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم الثلاثاء بجرار أحد القطارات أمام محطة قرية "أبو الشقوق" التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

أوضح العميد أحمد الشوادفي مدير إدارة الحماية المدنية، في تصريح لـ "مصراوي"، أنه تمت السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، واتخاذ إجراء فُصل الجرار عن القطار، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وأفاد مصدر بهيئة السكك الحديدية بأن الحريق تسبب في تعطل حركة القطارات لحوالي ساعة واحدة، قبل السيطرة على الحريق، والدفع بجرار إمداد واستعادت الحركة إلى طبيعتها مرةً أخرى.

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