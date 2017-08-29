أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

استعدادًا للعيد.. طرح 61 طن لحوم برازيلي في الأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استعدادًا للعيد.. طرح 61 طن لحوم برازيلي في الأقصر

08:40 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

استعدادًا للعيد.. طرح 61 طن لحوم برازيلي في الأقصر

لحوم

الأقصر - محمد محروس: 

أعلن جمال حجاج، وكيل وزارة بالأقصر، عن طرح 61 طن لحوم برازيلي، و30 طن فراخ، في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية بأسعار مخفضة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل التموين، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن سعر اللحوم البرازيلي للمستهلك 60 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، فيما أشار إلى تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار ومنع التلاعب في السلع المدعمة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المنايفة "كعب داير" على المحافظات في العيد: "معندناش سينمات"

    أخبار

  • كورنيش النيل بالمنيا.. "نزهة الغلابة المجانية" في العيد

    أخبار

  • استعدادًا للعيد.. "صحة المنوفية" تعلن رفع درجة الطوارئ

    أخبار

  • ضبط 17 قضية تموينية قبل عيد الأضحى بأسوان

    أخبار

إعلان

a003c853ae.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم