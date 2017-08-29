استعدادًا للعيد.. طرح 61 طن لحوم برازيلي في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن جمال حجاج، وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن طرح 61 طن لحوم برازيلي، و30 طن فراخ، في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية بأسعار مخفضة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل التموين، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن سعر اللحوم البرازيلي للمستهلك 60 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، فيما أشار إلى تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار ومنع التلاعب في السلع المدعمة.​