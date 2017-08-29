رسميا.. عمرو وردة ينتقل لأتروميتوس اليوناني على سبيل الإعارة

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انتقل المصري عمرو وردة، لاعب منتخب الفراعنة، إلى نادي أتروميتوس اليوناني بعد موافقة فريق باوك بشكل رسمي على رحيله اليوم الثلاثاء.

وأعلن النادي اليوناني في بيان رسمي، الثلاثاء، انضمام عمرو وردة إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة ليصبح الصفقة رقم 13 لتدعيم الفريق.

وحصل عمرو وردة، على القميص رقم 10 مع الفريق الذي يلعب بالدوري اليوناني، كما أن ناديه الجديد نشر السيرة الذاتية له مشيدًا بموهبته ومهاراته الفردية.

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وقال عمرو وردة، في تصريحات لموقع نادي أتروميتوس، إنه يعلم الكثير عن الفريق ويسعى لمساعدته للوصول للمنافسة على لقب الدوري اليوناني والانضمام لمنتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018.

وكان عمرو وردة قد أعير إلى نادي فيرينسي البرتغالي قبل التراجع عن الصفقة بسبب واقعة تحرش ضد زوجات زملائه.