مفتي الجمهورية ينعي ضحايا حادث أتوبيس بنى سويف
مفتي الجمهورية ينعي ضحايا حادث أتوبيس بنى سويف
08:35 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
كتب - محمود مصطفى:
نعى فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا حادث أتوبيس بنى سويف، حيث لقى 15 مواطنا مصرعهم وأصيب 41 اخرين فى حادث سقوط أتوبيس نقل عام أعلى نفق، بعد اصطدامه بسيارة نقل بالطريق الصحراوى الشرقى أمام محافظة بنى سويف.
وتوجه المفتي فى بيانه اليوم الثلاثاء، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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