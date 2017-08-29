عصام شرف: الوضع الراهن في العالم ينذر بنهايته

كتبت- نسمة فرج

قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إن الهوية الوطنية وثقافة الاختلاف هي الطريق لمواجهة تحديات الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "الهوية الوطنية وثقافة الاختلاف" للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، أن الوضع الراهن في العالم ينذر بنهايته وانهيار الحضارة الإنسانية ويحتاج إلى عولمة جديدة عادلة.

وتأتى المحاضرة بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والوزراء والإعلاميين، بالإضافة إلى بعض شباب الجامعات فى إطار سلسلة المحاضرات عنوانها "المستقبل ورنين الوطن".