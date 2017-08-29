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"الوطنية للإعلام" تُشكل لجنة "المحتوى والجودة" برئاسة هبة شاهين

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مصراوي Masrawy

"الوطنية للإعلام" تُشكل لجنة "المحتوى والجودة" برئاسة هبة شاهين

08:32 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب - محمد قاسم:

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتشكيل لجنة "المحتوى والجودة" برئاسة الدكتورة هبة شاهين، عضو الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس قسم علوم الإتصال والإعلام بكلية الآداب.

وأكدت "شاهين" في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تختص بإعدد الدراسات اللازمة في مجال إعداد معايير وأكواد العمل وسياسات التحرير التي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعي المرئي والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، وكذلك متطلبات إخراج الأعمال المرئية والمسموعة لوضع ضوابط تضمن تنوع وجودة المحتوى الإعلامي، كذلك وضع الضوابط اللازمة لتقييم المنتج الإعلامي والوقوف على مدى نجاحه في أداء رسالته المهنية تجاه الجمهور المصري.

وأضافت أن اللجنة تضم مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات الإعلام منهم: "جمال عنايت وريهام السهلي عضوا الهيئة الوطنية للاعلام، وخالد مهنى رئيس قطاع الأخبار، وعمرو الشناوى رئيس قناة النيل للأخبار، وخالد شبانة رئيس قناة نايل لايف، وعبد الناصر البنا رئيس تحرير بالقناة الفضائية المصرية، ومحمد يونس المخرج بقناة النيل للدراما".

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