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صحة بني سويف: 19 من مصابي أتوبيس الصحراوي غادروا المستشفى

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مصراوي Masrawy

صحة بني سويف: 19 من مصابي أتوبيس الصحراوي غادروا المستشفى

08:30 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

صحة بني سويف: 19 من مصابي أتوبيس الصحراوي غادروا المستشفى

بني سويف ـ أحمد كامل:
أعلن الدكتور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن 19 من مصابي حادث انقلاب أتوبيس الطريق الصحراوي الشرقي، غادروا مستشفى بني سويف العام، بعد تحسن حالاتهم الصحية، وتلقيهم الإسعافات اللازمة.

وأضاف وكيل الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مستشفى بني سويف العام استقبل 42 مصابًا بينهم 37 من محافظة المنيا، و3 من أسيوط، و2 من قنا والأقصر، مشيرًا إلى حجز 22 حالة لا تزال تتلقى العلاج، ووفاة حالة داخل غرفة العمليات بالمستشفى، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 15 حالة.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم في بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، انقلاب أتوبيس نقل عام تابع لشركة الوجه القبلي للنقل (الصعيد للرحلات) على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم (18297 نقل البحر الأحمر)، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع 15 وإصابة 41 آخرين.

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