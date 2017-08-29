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السيطرة على حريق اندلع بقطار في الشرقية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق اندلع بقطار في الشرقية

08:19 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

السيطرة على حريق اندلع بقطار في الشرقية

ارشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع بجرار قطار "المنصورة - القاهرة"، أمام محطة قرية أبو الشقوق التابعة لمركز كفر صقر.

وأوضح العميد أحمد الشوادفي مدير إدارة الحماية المدنية، في تصريح لـ "مصراوي"، أنه تمت السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، واتخاذ إجراء فُصل الجرار عن القطار، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة والسيطرة على الحريق، الذي لم تتبين بعد أسبابه.​

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مصراوي Masrawy

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