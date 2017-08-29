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وزارة الدفاع البيلاروسية: مناورات "الناتو" لا تمثل تهديدًا لأمننا الوطني

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مصراوي Masrawy

وزارة الدفاع البيلاروسية: مناورات "الناتو" لا تمثل تهديدًا لأمننا الوطني

08:38 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مينسك - (أ ش أ):

قال نائب وزير الدفاع البيلاروسى الجنرال أوليج بيلوكونيف، إن مينسك لا تعتبر المناورات العسكرية التي تقوم بها الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهديدا للأمن الوطني.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) عن بيلوكونيف قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الناتو يقوم بمناورات عسكرية واحدة تلو الآخرى، وخاصة اجراء تدريبات على استخدام القوة العسكرية على مقربة من الحدود البيلاروسية، وهو ما تعتبره بيلاروسيا محاولة من جانب دول الناتو لاستكشاف ساحة معركة جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن تستعد لإجراء مناورات "زاباد" العسكرية مع بلاروسيا، الشهر القادم، والتي من المتوقع أن يشارك فيها 100 ألف جندي، في ظل خلافات مع الدول الغربية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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