البرلمان العراقي: اتفاق حزب الله اللبناني وداعش "خطير"

بغداد - (أ ش أ):

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب محمد الكربولي أن اتفاق مليشيا حزب الله اللبناني مع داعش بنقل عوائل الأخير وعناصره إلى الحدود العراقية يعد أمرا خطيرا ، وملف دولي ينبغي على الحكومة والخارجية العراقية التحرك لمعرفة خفاياه.

ونسبت قناة لعربية (الحدث الإخبارية) للكربولي قوله اليوم الثلاثاء، إن جميع الإتفاقيات التي تحدث خارج حدود البلاد تكون على حساب الشعب العراقي وأبناء المحافظات المتضررة من تنظيم (داعش) "، مضيفا أنه إن صحت الأنباء عن دخول حزب الله لمدينة القائم في محافظة الأنبار العراقية فهو أمر أخطر من تنظيم "داعش".

ودعا الكربولي، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإصدار أمر بالإطلاق الفوري لعملية استعادة مدينة القائم.