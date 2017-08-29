رئيسة وزراء بريطانيا: سنشارك للمجتمع الدولي للضغط على كوريا الشمالية

لندن - (أ ش أ):

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالانضمام إلى الشركاء الدوليين للضغط على كوريا الشمالية لوقف التجارب الصاروخية بعد اطلاقها على جزيرة هوكايدو اليابانية.

وذكرت شبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية أنه عشية زيارتها لليابان، وصفت ماي اطلاق بيونج يانج صاروخا على انه "استفزاز متهور"، وسوف تناقش هذه المسألة مع نظيرها الياباني شينزو آبي.

وأضافت ان هناك اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي اليوم وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين للضغط على كوريا الشمالية لوقف هذه التجارب غير القانونية".

وقالت إن زيارتها لليابان ستعطيها فرصة "لمناقشة الاجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية".