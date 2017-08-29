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المبعوث الأممي لدى ليبيا يلتقي أعضاء لجنة "تعديل الاتفاق السياسي"

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مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي لدى ليبيا يلتقي أعضاء لجنة "تعديل الاتفاق السياسي"

08:28 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

غسان سلامة

طرابلس - (أ ش أ):
التقى مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي وعددًا من أعضاء لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن سلامة عقد اجتماعًا مصغرًا على هامش اللقاء مع عددٍ من أعضاء لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة بحضور السويحلي ونائبه الأول، لاستعراض تحديات وآليات تعديل الاتفاق السياسي الليبي.

وأوضح أن لقاء السويحلي وسلامة بحث مستجدات تعديل الاتفاق السياسي الليبي في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد، وسُبل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة في إطار اتفاق الصخيرات.

وأضاف أن المبعوث الأممي غسان سلامة «أحاط رئيس المجلس الأعلى للدولة بنتائج مشاوراته السياسية الأخيرة مع مختلف الأطراف، وتفاصيل إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأزمة الليبية.

وأكد المكتب الإعلامي أن السويحلي أثنى خلال اللقاء على موضوعية ومصداقية إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا، التي قدمها أمس الاثنين وكانت متوازنة بشكل كامل.

وأمس الاثنين قدم مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة من العاصمة طرابلس أولى إحاطاته حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، شدد خلالها على ضرورة توحيد الجهود الدولية للوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا.

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مصراوي Masrawy

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