رئيس الوزراء العراقي: نهاية "داعش" في العراق "قريبة"

بغداد - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن نهاية تنظيم "داعش" في العراق قريبة.

وقال العبادي للصحفيين في مقر الحكومة العراقية، الثلاثاء "اُبشرُ الشعب العراقي أن أيام القضاء على داعش في العراق قريبة"، مشيرا إلى أن "نقل أعداد كبيرة من داعش إلى المناطق الحدودية مع العراق أمر غير مقبول".

وأوضح "نحن لا نسعى إلى احتواء داعش بل القضاء عليه ولا خيار أمام داعش في العراق سوى الاستسلام أو القتل وأهنئ العراقيين والقوات المسلحة بالانتصار على داعش في تلعفر".

ودعا رئيس الوزراء العراقيين إلى "التعاون في حفظ الأمن وتفويت الفرصة على الإرهاب".

وقال "حريصون على المضي في الإصلاح رغم وجود معارضين ومفسدين يتضررون من هذا المشروع".

وأضاف "أن العراق بات محل إعجاب عالمي بعد تحقيق الانتصارات المتوالية على داعش".

وأعتبر العبادي قرار انضمام كركوك إلى الاستفتاء في كردستان بأنه "أمر خاطئ"، قائلا إن الاستفتاء في كردستان "إجراء غير دستوري ولا قيمة له".

وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي "ان يوم غد سيتم افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع الاردن".