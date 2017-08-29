أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي: نهاية "داعش" في العراق "قريبة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي: نهاية "داعش" في العراق "قريبة"

08:26 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ):
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن نهاية تنظيم "داعش" في العراق قريبة.

وقال العبادي للصحفيين في مقر العراقية، الثلاثاء "اُبشرُ الشعب العراقي أن أيام القضاء على داعش في العراق قريبة"، مشيرا إلى أن "نقل أعداد كبيرة من داعش إلى المناطق الحدودية مع العراق أمر غير مقبول".

وأوضح "نحن لا نسعى إلى احتواء داعش بل القضاء عليه ولا خيار أمام داعش في العراق سوى الاستسلام أو القتل وأهنئ العراقيين والقوات المسلحة بالانتصار على داعش في تلعفر".

ودعا رئيس الوزراء العراقيين إلى "التعاون في حفظ الأمن وتفويت الفرصة على الإرهاب".

وقال "حريصون على المضي في الإصلاح رغم وجود معارضين ومفسدين يتضررون من هذا المشروع".

وأضاف "أن العراق بات محل إعجاب عالمي بعد تحقيق الانتصارات المتوالية على داعش".

وأعتبر العبادي قرار انضمام كركوك إلى الاستفتاء في كردستان بأنه "أمر خاطئ"، قائلا إن الاستفتاء في كردستان "إجراء غير دستوري ولا قيمة له".

وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي "ان يوم غد سيتم افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع الاردن".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 30 عنصرا من القوات الحكومية السورية في هجوم لدعش بالرقة

    أخبار

  • مقتل 130 مسلحًا من داعش هربوا من تلعفر بالعراق

    أخبار

  • مجلس محافظة كركوك يصوت لصالح المشاركة في استفتاء كردستان العراق

    أخبار

  • الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لجبهة النصرة في ريف حماة

    أخبار

إعلان

4f0929de46.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة