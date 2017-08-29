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ترامب يتفقد المناطق المتضررة بسبب إعصار "هارفي"

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مصراوي Masrawy

يتفقد المناطق المتضررة بسبب إعصار "هارفي"

08:22 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى مدينة "كوربوس كريستي" بولاية تكساس لتفقد المناطق المتضررة جراء إعصار "هارفي" الذي اجتاح الولاية الأمريكية خاصة مدينة هيوستن.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي يحضر اجتماعا في أحد محطات الأطفاء في "كوربوس كريستي" حول إعصار "هارفي" والدمار الذي أحدثه ويضم سيدة أمريكا الأولى وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي إيلين دوق ووزير الإسكان والتنمية العمرانية بن كارسون ووزير الصحة والخدمات الإنسانية توم برايس ومسئولين آخرين.

يذكر أن "هارفي" هي أقوى عاصفة إستوائية تضرب الولايات المتحدة منذ عام 2005 وتسببت حتى الآن في مقتل 7 أشخاص جراء الفيضانات الكارثية التي اجتاحت ولاية تكساس.

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