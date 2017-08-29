"التعليم" تكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

القاهرة - (أ ش أ):

نفي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ما تردد بشأن إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس.

وقال خيري في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي نقلت تصريحات خاطئة على لسان الوزير طارق شوقي، مؤكدًا أن الوزير لا يمتلك أي صفحات علي موقع "فيسبوك" سوي الحساب الشخصي، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي بيانات في هذا الصدد.

وكانت إحدى الصفحات التي تحمل اسم وزير التربية والتعليم نشرت منشورا مفاده إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس.