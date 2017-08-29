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"التعليم" تكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

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مصراوي Masrawy

"التعليم" تكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

08:16 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزارة التربية والتعليم

القاهرة - (أ ش أ):

نفي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ما تردد بشأن إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس.

وقال خيري في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي نقلت تصريحات خاطئة على لسان الوزير طارق شوقي، مؤكدًا أن الوزير لا يمتلك أي صفحات علي موقع "فيسبوك" سوي الحساب الشخصي، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي بيانات في هذا الصدد.

وكانت إحدى الصفحات التي تحمل اسم وزير التربية والتعليم نشرت منشورا مفاده إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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