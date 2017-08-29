أهالي بالإسماعيلية: واقعة تمساح ترعة الكسارة لم تكن الأولى (صور)

الإسماعيلية ـ إنجي هيبة:

أكد أهالي بقرية القصاصين القديمة في محافظة الإسماعيلة أن واقعة تمساح ترعة الكسارة المارة بالقرية، لم تكن الأولى، وأنهم أبلغوا منذ شهر تقريبًا بمشاهدات مختلفة لتماسيح بالترعة المذكورة.

وأوضح الأهالي أنهم رصدوا ثلاثة أحجام مختلفة من التماسيح التي ظهرت بالترعة، أبلغوا بها الشرطة والوحدة المحلية، وأضافوا أن فرقًا للبحث أرسلت واستمرت أعمالها لثلاثة أيام دون العثور على تلك التماسيح، قبل أن يُعثر على أحدها اليوم، ويتم اصطياده بمعرفة شباب من القرية، استخدموا الشباك لشل حركته.

من جانبها، قالت جيهان أبو زيد مساعد رئيس القرية، إن عدد من البلاغات ورد إلى مجلس القرية الخميس الماضي عن التماسيح الثلاثة، وأضافت: "أبلغنا شرطة المسطحات المائية والري، إلا أننا فوجئنا اليوم بتمكن الأهالي من الإمساك بتمساح يبلغ عمره أشهر، وقد نفق قبل 4 ساعات من وصول وفد المسطحات الذي يجري حاليًا عمليات بحث عن التماسيح الأخرى".

وناشدت مصادر بيئية بالإسماعيلية المواطنين عدم التعامل مع أي تمساح يظهر بترعة الكسارة، وطالبتهم بإبلاغ الوزارة على الفور للتتحرك، فيما رجحت أن تكون التماسيح الثلاثة نُقلت إلى الترعة بواسطة أحد المواطنين. ولفت مصدر آخر إلى أن بيع وتداول التماسيح أمر غير شرعي، ومخالف للقانون، موضحًا أن البيئة تتعامل بجدية مع أي بلاغ مهما كان.