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جهود أمنية مكثفة لضبط سارقين تسللا إلى ديوان الأقصر

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مصراوي Masrawy

جهود أمنية مكثفة لضبط سارقين تسللا إلى ديوان الأقصر

08:03 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

جهود أمنية مكثفة لضبط سارقين تسللا إلى ديوان الأقصر

محافظة الاقصر

الأقصر - محمد محروس :
تكثف أجهزة الأمن في الأقصر جهودها لضبط مجهولين تسللا إلى جراج ديوان المحافظة، وسرقا لوحات سيارة أحد مسؤولي المحافظة، والتي تحمل أرقامًا مميزة.

تلقى مدير الأمن اللواء مصطفى صلاح إخطارًا بورود بلاغ من مدير الحسابات في ديوان عام محافظة الأقصر، بسرقة لوحات سيارته رقم (3333).

وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة أن شخصين كانا يستقلان دراجة بخارية انتزعا اللوحات من السيارة التي كانت داخل جراج الديوان، وفرا.

ووجه مدير أمن الأقصر بتكثيف الجهود الأمنية في البحث والتحري عن المتهمين، وسرعة استرجاع اللوحات التي قد تستخدم في أعمال إجرامية.

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مصراوي Masrawy

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