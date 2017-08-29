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التمويل العقاري: لهذا السبب رفضنا 40% من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

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التمويل العقاري: لهذا السبب رفضنا 40% من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري: لهذا السبب رفضنا 40% من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

التحرير

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قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق  التمويل العقاري، إنه تم رفض 40% من المتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي؛ بسبب التزوير وتقديم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، مشيرة إلى أن يجب إنهاء هذه الظاهرة وأن يقوم المتقدمين بإملاء البيانات الصحيحة لهم.

وأضافت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن»، اليوم الثلاثاء، أنه بيتم أخذ أسماء المتقدمين المزورين حتى تقوم بالردع لهم لهذا الخطأ الذي يرتكب، موضحة أن المزورين يحجزون الشقق بهدف المتاجرة.

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وأكدت عبد الحميد، أن كراسة الشروط يكون بها جميع البيانات واضحة بالكامل، بالإضافة إلى ذلك لدي الموقع الرسمي للتمويل العقاري أفلاما تقوم بشرح التفاصيل المتعلقة بحجز الشقق وكيفية إملاء البيانات.

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التحرير

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