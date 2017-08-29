«الكفن» يُنهى خصومة ثأرية بين عائلتي الجنايحة والحمايدة في المنيا

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أنهت لجان المصالحات والتحكيم بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، خصومة ثأرية بين عائلتي الجنايحة والحمايدة، والمحرر عنها المحضر رقم 10961 لسنة 2007 جنح مغاغة.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2007 عندما نشبت مشاجرة بين المتهم منصور شمس الدين عبد الفتاح 35 سنة، تاجر سيارات، والمجني عليه محمد أبو بكر منصور، بسبب قيام الأخير بإنشاء مطب صناعي أمام مسكنه بعزبة فكري بمدينة مغاغة، واعتراض الأول على ذلك، وقضى المتهم فترة عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات.

وانتهت لجان المصالحات والتحكيم في حكمها إلى تغريب المتهم خارج القرية، والاتفاق على عقد جلسة صلح عرفية بالسرادق الكبير الذى أقيم أمام منزل عائلة المجنى عليه.

وحضرت قيادات أمنية في المنيا جلسة الصلح، يتقدمهم اللواء نبيل البرعى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد عبد السميع فرغلى وكيل إدارة البحث الجنائى، والعميد أحمد نشأت مأمور قسم مغاغة.

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وقام محمود شلقامى رئيس مباحث مغاغة، باصطحاب منصور شمس الدين عبد الفتاح، من عائلة الجنايحة، حاملًا كفنه على يديه وقدمه إلى ولي الدم محمود أبو بكر منصور شقيق المجني عليه.

وأعلن شقيق المجني عليه أمام الحضور الذين زاد عددهم عن 5 آلاف مواطن من أبناء القرية عن قبول الكفن، قائلًا: "عفوت عنك ابتغاء وجه الله ولا شىء غير ذلك".

وتعانق الطرفان وأعلنت أسرة المجنى عليه قبول العزاء، وقدم رجال الأمن واجب العزاء، ثم توافد بعد ذلك أهالي العزبة والقرى المجاروه للتعزية.