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«الأطباء العرب» يبدأ توزيع الأضاحي على اللاجئين في مصر

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«الأطباء العرب» يبدأ توزيع الأضاحي على اللاجئين في مصر «الأطباء العرب» يبدأ توزيع الأضاحي على اللاجئين في مصر

التحرير

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تستعد لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب لتنفيذ أحد أكبر المشروعات الموسمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وهو مشروع توزيع لحوم الأضاحى على النازحين واللاجئين، الذي يقام تحت عنوان "مكافحة الجوع وعلاج سوء التغذية" في كل من وفلسطين والصومال، وإلى مخيمات اللاجئين بجيبوتي وكينيا وبورما، إضافة إلى اللاجئين السوريين بمصر والأردن.

ومن جهته قال الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام للاتحاد، إن مشروع الأضاحي أحد مشروعات الإغاثة الغذائية الموسمية الذى يهدف إلى مكافحة الجوع وأمراض سوء التغذية، بجانب خدمات الدعم الصحى بالمناطق التى تعانى من اضطرابات، تؤدى إلى عدم توفر الغذاء مثل مناطق الحروب والصراعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية مثل الجفاف أو الأوبئة.

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وأضاف أن لجنة الإغاثة تمكنت من توصيل لحوم الأضاحي خلال العام الماضي إلى أكثر من 112 ألف مستفيد بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن بورما.

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التحرير

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