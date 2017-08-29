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ريهام سعيد تقتحم استوديو شريف مدكور بـ«باقة ورد» (فيديو)

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ريهام سعيد تقتحم استوديو شريف مدكور بـ«باقة ورد» (فيديو) ريهام سعيد تقتحم استوديو شريف مدكور بـ«باقة ورد» (فيديو)

التحرير

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قطعت الإعلامية ريهام سعيد، البث على الإعلامي شريف مدكور، مقدم برنامج «شارع شريف»، المذاع على قناة النهار، اليوم الثلاثاء.

قدمت سعيد لشريف مدكور «باقة ورد»، قائلة: «جيت أقولك شكرا على وقفتك مع صبايا الخير؟، وجبتلك ورد أبيض عشان أنت زميل أبيض»، بينما وجه مدكور الشكر لها، خاصة مع قدومها وهي حامل، وهنا مزحت ريهام قائلة: «المرة الجاية هجيلك مع البيبي».

أضافت سعيد: «شريف زميلي من أيام قناة المحور، والزميل الوحيد اللي لا بيتغاظ ولا يتضايق ولا يزعل عشان كدة ربنا كرمه»، كما اعتذرت سعيد لمخرج «شارع شريف» على اقتحامها للإستوديو دون إذن.

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من جانبه، قال مدكور: «الشغل اللي بتعمله ريهام سعيد صعب أوي، ودايما افتكروا لها الحالات المرضية اللي كانت سبب في علاجهم بالإضافة إلى حلقة القدس اللي كنت مكسوف من نفسي وأنا بتفرج عليها»، ووجه حديثه إليها قائلا: «محدش يقدر يهزك».

أكد مدكور أن ما تقوم به ريهام سعيد من خلال برنامجها، ليس بداعي المال أو الشهرة، ولكنها تفعل ذلك من أجل ، مؤكدا أن صفحة برنامج "صبايا الخير" على موقع «فيسبوك»، هي أكبر صفحة لبرنامج في مصر.

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التحرير

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