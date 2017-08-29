الحجر الصحي بالمطار يبدأ استعداداته لعودة الحجاج.. وبدء الجسر الجوي 5 سبتمبر

كتب - طه عبيد:

بدأت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور مدحت قنديل، استعداداتها لعودة حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر بدء الجسر الجوي يوم 5 سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحي بالمطار، إنه سيتم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 70 ألف حاج لدى عودتهم من الأراضي المقدسة تحسبا لإصابة أحدهم بالأمراض المعدية، أو الإصابة بفيروس "كورونا".

وأضاف في تصريحات اليوم، أن سيتم ملء كروت تعارف لكافة الحجاج لدى وصولهم للمطار، وسيتم متابعتهم لمدة 6 أيام، تحسبا لظهور أي أعراض إصابة بالأمراض المعدية على أحدهم، مؤكدا أنه في حال الاشتباه بإصابة أحد الحجاج سيتم عزله عن باقي الوافدين ونقله إلى مستشفى حميات العباسية لتلقي العلاج.