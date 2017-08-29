"الدفاع الجزائرية": الجيش يعتقل إرهابيين خطيرين على الحدود مع مالي

الجزائر - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأن مفرزة للجيش وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات، اعتقلت ارهابيين وصفتهما بـ" الخطيرين"، اليوم الثلاثاء، بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار على الحدود مع مالي.

وقالت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، إن الارهابيين المذكورين كانا وراء ارتكاب العديد من الأعمال الإجرامية، مشيرة إلى أنه تم ضبط بندقية آلية من طراز كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة بحوزتهما.

يذكر أن مفرزة للجيش، اعتقلت امس الاثنين، إرهابيا خلال كمين بحاسي تيريرين بعين ڤزام، أقصى جنوب الجزائر، كان بصدد اختراق الحدود الجزائرية على متن سيارة رباعية الدفع وبحوزته بندقسة آلية من طراز كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وأكدت وزارة الدفاع، أن مثل هذه العمليات والنتائج الإيجابية التي يحققها أفراد الجيش المرابطون على طول الحدود، تؤكد مرة أخرى على فعالية مقاربة الجيش في التصدي لكافة أنواع التهديدات التي تواجهها البلاد.