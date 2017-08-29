«الوزير ضحك عليا».. «التحرير» تنقل رسالة «الفكهاني» أفضل لاعب في العالم للسيسي

التحرير

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طالب طارق الجزار، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم للصم والبكم، الحاصل على لقب أفضل لاعب في بطولة العالم الماضية، بمنحه هو وزملائه حقوقهم في مكافأة الحصول على برونزية أولمبياد الصم والبكم 2017 وفقًا لللائحة التي تنص على حصول كل لاعب على 250 ألف جنيه.

وقال الجزار، خلال حواره مع كاميرا «التحرير»:" وزير الرياضة ماكلمناش وكان وعدنا ببمكافأة لكن لحد دلوقتي ماشوفناش منها حاجة، وإحنا عايزين حقنا غير حقنا اللي في اللائحة وبس".

وأضاف بطل العالم للصم والبكم:" اللايحة بتنص على أن كل لاعب يحصل على 60 ألفًا وللمعاقين 250 ألف جنيه، وأنا ماخدتش غير 8 آلاف جنيه بس، إحنا عايزين مساواة".

وأكمل:" كل لاعبى منتخب مصر الصم والبكم حالتهم صعبة للغاية، ومفيش شغل ليهم ومنهم من يبيع فول وطعمية وبتاع عصير واللي شغال مكوجي وإحنا مش طالبين غير حقنا مش أكتر".

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ووجه طارق الجزار، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا:" انا وزملائي في المنتخب عاوزين نقابل الرئيس السيسي ومش عاوزين اكتر من اننا نقعد معاه ونعرض عليه مشاكلنا".

وكان قد نشر طارق الجزار، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم للصم والبكم، صورًا له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يبيع الفاكهة في ميدان الجيزة. (طالع التفاصيل).

يذكر أن طارق الجزار حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال بطولة كأس العالم الماضية للصم والبكم، التي أقيمت في إيطاليا، وحصد المنتخب المصري فيها المركز الخامس بعد الفوز على أمريكا بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وكان قد حصل منتخب مصر على المركز الثالث، وأحرز الميدالية البرونزية فى أوليمبياد الصم والبكم 2017.