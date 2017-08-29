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"عبد الغفار": إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط التوزيع الجغرافي

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مصراوي Masrawy

"عبد الغفار": إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط التوزيع الجغرافي

07:20 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أعفت الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط التوزيع الجغرافي، وفتح باب الدراسات العليا في الخارج والداخل لذوي الإعاقة.

جاء ذلك في كلمة للوزير أمام لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، أثناء تكريم متفوقي الشهادات العامة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عبد الغفار، إن الوزارة قررت كذلك إعفاء الطلبة غير القادرين من ذوي الاحتياجات الخاصة من مصروفات الدراسة، فضلا عن إعداد الكتب الدراسية بما يتماشى مع احتياجات ذوي الإعاقة.

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