قوات الأمن المكسيكية تحرر 100 مهاجر من قبضة مختطفين

مدينة - (د ب أ):

حررت قوات الأمن في جنوب المكسيك أكثر من 100 مهاجر من قبضة مختطفين.

تلقت قوات الأمن المكسيكية بلاغا من مجهول بتواجد 133 شخصا من جواتيمالا والسلفادور وهندوراس في ضيعة بولاية تاباسكو وذلك حسبما أفاد الادعاء العام اليوم الثلاثاء.

وحسب الادعاء فإنه كان من بين المختطفين أيضا 34 قاصرا.

وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم خلال عملية التحرير.

ويعبر عشرات الآلاف من سكان أمريكا الوسطى المكسيك للهجرة بشكل غير شرعي للولايات المتحدة.

وكثيرا ما يصبح هؤلاء المهاجرون ضحية للعصابات.