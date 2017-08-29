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سويسرا: دعوات لزيادة تأشيرات العمل للعمالة القادمة من "العالم الثالث"

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مصراوي Masrawy

سويسرا: دعوات لزيادة تأشيرات العمل للعمالة القادمة من "العالم الثالث"

07:04 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

زيوريخ - (د ب أ): 

أعلنت مدن بازل وجنيف وزيوريخ السويسرية عن حاجتها إلى المزيد من القوى العاملة الأجنبية.

ودعت هذه المدن المقاطعات، السويسرية، اليوم الثلاثاء، إلى منح المزيد من التأشيرات للقوى العاملة القادمة من دول العالم الثالث من خارج الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الحكومة السويسرية صرحت هذا العام بإصدار 7500 تأشيرة فقط من هذا النوع، غير أن المقاطعات الثلاثة استنفذت حصصها بالفعل في ربيع العام الجاري.

كانت الحكومة خفضت عدد هذا النوع من التأشيرات في أعقاب استفتاء شعبي ضد قدوم المزيد من المهاجرين.

وتتخوف المدن السويسرية الثلاثة على قدرتها على المنافسة، وذلك وفقا لما أعلنته إدارات الاقتصاد بها في خطاب مشترك إلى الحكومة، واشارت إلى أن الشركات والكليات ومعاهد الأبحاث غير قادرة على إيجاد كفاءات كبيرة في سويسرا أو في الاتحاد الأوروبي، ولفتت هذه الإدارات إلى وجود قصور في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والماليات والأدوية.

الجدير بالذكر أن الشركات والمعاهد في سويسرا الراغبة في تعيين عمالة أجنبية، يتعين عليها أن تقدم ما يثبت أنها لم تجد أشخاصا مناسبين لهذه الوظائف من داخل البلاد أو من الاتحاد الأوروبي.

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