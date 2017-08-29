الإسكان: 80 أسرة من "مثلث ماسبيرو" تستقبل العيد بالأسمرات

كتبت- ندى الخولي:

أعلن الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، أنه يجري حالياً تسكين ٥٠ أسرة جديدة من مثلث ماسبيرو لحي الأسمرات، على أن يتم تسكين 30 أسرة غدًا الأربعاء؛ ليقضوا أيام عيد الأضحى بمنازلهم الجديدة بحي الأسمرات.

وأضاف درويش في بيان اليوم، أن عدد الأسر التي تم تسكينها بحي الأسمرات من مثلث ماسبيرو بلغت حتى الآن ٢٦٨ أسرة من إجمالي 422 أسرة ممن أبدوا رغبتهم في الانتقال إلى هناك.