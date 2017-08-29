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وزير السياحة: لا تهاون مع أي شركة تخالف التزاماتها مع الحجاج

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة: لا تهاون مع أي شركة تخالف التزاماتها مع الحجاج

06:57 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزير السياحة: لا تهاون مع أي شركة تخالف التزاماتها مع الحجاج

يحيى راشد وزير السياحة

القاهرة - أ ش أ:

تلقى يحيى راشد وزير السياحة، التقرير اليومي عن الحالة العامة لحجاج شركات السياحة بالأراضي ، حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد حجاج السياحة المتواجدين بمكة المكرمة والمدينة المنورة حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس قد بلغ 35844 حاجا.

ووجه راشد باستمرار المتابعة الدقيقة لأحول حجاج السياحة على مدار الساعة، مؤكدا أن مصلحة الحجاج وراحتهم هي المستهدف، مشددا على أنه لا تهاون مع أي شركة سياحية تخالف التزاماتها مع الحجاج.

وقال محمد شعلان، وكيل أول الوزارة ورئيس بعثة الحج السياحي، في تصريح اليوم، إنه لا توجد مشاكل بين حجاج السياحة، باستثناء عدة شكاوى فردية يتم التعامل معها وحلها في وقتها.

وأشار التقرير إلى وجود 6 حالات وفاة طبيعية و15 حالة مرضية لا تزال بالمستشفيات، حيث تم إخطار البعثة الطبية لمتابعة هذه الحالات وتضمن التقرير وجود 4 مفقودين وقد تم إخطار البعثة التنفيذية لوزارة الداخلية والبعثة الرسمية لجمهورية العربية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة مع السلطات السعودية.

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