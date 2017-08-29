وزير الأخلاق الأوغندي: تخصيص نصف مليون دولار لتعقب مستخدمي المواد الإباحية

كمبالا - (د ب أ):

بدأت لجنة للقضاء على المواد الإباحية في أوغندا ممارسة مهام عملها، اليوم الثلاثاء.

وأعلن وزير الاخلاق الأوغندي سيمون لوكودو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده الواقعة شرق إفريقيا وتعاني من الفقر ستستثمر ما يقرب من نصف مليون دولار سنويا لوقف "أحد أكثر الأمراض الاخلاقية فتكا في البلاد".

وأنحى لوكودو، كاهن كاثوليكى سابق، باللائمة على المواد الإباحية في تصاعد حالات تعاطي المخدرات بين الشباب وزنا المحارم وحمل المراهقات والإجهاض والمثلية وغيرها من التصرفات.

وأوضح لوكودو أن فريق التحقيق المكون من تسعة أعضاء سوف يتم تجهيزه بأحدث الأدوات لمراقبة أو اعتراض تحميل المواد الإباحية أو مشاهدتها أو مشاركتها أو نقلها.

وأضاف أن أي شخص يتم ضبطه أثناء توزيع أو استخدام المواد الإباحية سيجري تسليمه للشرطة.