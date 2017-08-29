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إقالة مدير الإدارة الصحية في القناطر الخيرية بالقليوبية

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إقالة مدير الإدارة الصحية في القناطر الخيرية بالقليوبية إقالة مدير الإدارة الصحية في القناطر الخيرية بالقليوبية

التحرير

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قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إعفاء الدكتور أحمد طنطاوى من مهام منصب مدير إدارة القناطر الخيرية الصحية، وتعيين الدكتور أشرف بشرى قائما بتسيير الأعمال لحين الإعلان رسميا عن مسابقة لشغل المنصب.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء بسبب الإهمال وكثرة الشكاوى وضعف الأداء في العمل وتردي الخدمة الطبية بالوحدات الصحية، ما أدى إلى خلق حالة غضب بين المواطنين.

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وأضاف الطباخ أن حسن معاملة المرضى وتقديم الخدمة الطبية فوق كل اعتبار، مؤكدا أنه لن يتهاون مع أي موظف يتعامل بأسلوب غير لائق مع أي مريض أو يهمل فى أداء واجبه.

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التحرير

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