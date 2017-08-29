غارات جوية تقتل 13 مدنيا في أفغانستان

كابول - (أ ف ب):

قتل 13 مدنيا في غارات جوية شنتها الاثنين القوات الافغانية واستهدفت قاعدة لحركة طالبان في ولاية هرات الغربية، كما ذكر مسؤولون محليون الثلاثاء.

وقد استهدفت الغارات سجنا وقاعدة لطالبان في منطقة شينداد غير المستقرة في وقت متأخر الاثنين، كما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم المنطقة جيلاني فرهد، لكنها اصابت ايضا مساكن مدنية قريبة.

واضاف المتحدث "قتل ويا للأسف 13 مدنيا منهم نساء واطفال في غارات جوية وأصيب سبعة آخرون".

وقتل 16 على الاقل من طالبان، كما ذكر المتحدث. واكدت الشرطة الاقليمية حصول الغارات وسقوط قتلى مدنيين. وقد حصلت الوقائع في منطقة نائية ويتعذر الوصول اليها، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها.

من جهته، اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري في كابول وقوع الغارات. وقال "تفيد معلوماتنا ان 18 مقاتلا من طالبان قد قتلوا في غارات جوية لكن تناهت الينا معلومات عن امكان وقوع ضحايا مدنيين، وسنجري تحقيقا حول هذا الموضوع".

وبلغ عدد القتلى المدنيين ذروته منذ بدء الاحصاءات في 2009. وفي الفصل الأول من 2017 وحده، قتل 1662 شخصا واصيب 3500، كما تقول الامم المتحدة.