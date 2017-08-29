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وزير الأوقاف: تربية ذوي الاحتياجات الخاصة تعادل أجر الجهاد

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: تربية ذوي الاحتياجات الخاصة تعادل أجر الجهاد

06:52 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزير الأوقاف: تربية ذوي الاحتياجات الخاصة تعادل أجر الجهاد

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - أحمد علي:

قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية لأسر الأطفال متحدى الإعاقة، مؤكدًا أن لهم أجرًا مضاعفًا لما يتحملونه من مشاق في تربية الأطفال ذوى الإعاقة.

وأضاف "جمعة"، في كلمته خلال الاحتفال لجنة التضامن بالطلاب المتفوقين من ذوى الإعاقة، أن الدين الإسلامي حثنا على حسن تربية الأبناء وجاءت السُنة مبينة لذلك، مؤكدًا أن تربية أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يعادل ويزيد في الأجر والثواب، على الجهاد فى سبيل الله؛ وذلك بحديث صحيح في السنة النبوية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الجهاد ليس المزعوم حاليا لدى بعض الفئات والجماعات التي تفسر الجهات على هواها، وعلى الرغم من ذلك فإن حسن تربية ذوى الإعاقة أفصل في الأجر والثواب من الجهاد الحقيقي في سبيل الله، ودعا جميع مؤسسات الدولة إلى تغيير نظرتها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب باستغلال عام 2018 وهو عام ذوي الاحتياجات الخاصة بدمجهم في المجتمع بشكل كامل، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف بدأت بنفسها في حالة الدمج من خلال "المساجد الميسرة"، والتي تعتمد على توفير سبل الإتاحة لذوي الإعاقة، وأن جميع المساجد التي سيتم بناؤها أو ترميمها ستكون مساجد ميسرة، بحيث تشتمل على مطلع خاص بهم ومكان لنزولهم؛ حيث إن السلالم تكون بالنسبة لبعضهم مرهقة، ودورات مياه مجهزة ومترجمة إلى لغة الإشارة.

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