الأوقاف تحذر المتقدمين لمسابقة العمال من تقديم مستندات مزورة

كتب - محمود مصطفى:

حذرت وزارة الأوقاف جميع المتقدمين لمسابقة العمال من تقديم أي بيانات غير صحيحة أو أي مستندات مزورة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مستندات مزورة.

وشددت الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء - على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في هذا الشأن بإحالتها إلى النيابة العامة، واستبعاد المخالف من المسابقة نهائيًا، وعدم السماح بقبول أوراقه في أي مسابقة تجريها الوزارة لاحقًا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعلن لاحقًا أسماء جميع من تم تعيينهم بالمسابقة أو سيتم تعيينهم، مناشدة من لديه معلومات دقيقة عن أي مخالفة في هذا الشأن موافاة الوزارة بها في موعد أقصاه أسبوعين.

كما نشرت الوزارة أسماء من سبق تعيينهم في المسابقة وتتلقى أي معلومات محققة حول أي مخالفة بشأنهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالاستبعاد من العمل والإحالة للنيابة العامة لتحقيق أعلى درجات الشفافية.