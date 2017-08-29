الأمم المتحدة: إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي "يقوض الأمن الإقليمي"

نيويورك - (د ب أ):

أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أحدث عملية إطلاق لصاروخ باليستي من جانب كوريا الشمالية.

وقال جوتيريش في بيان أصدره مكتبه "إن عملية الإطلاق تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين والجهود الرامية إلى خلق مجال للحوار".

ودعا جوتيريش، بيونج يانج إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية والعمل على إعادة فتح قنوات الاتصال.

وأضاف البيان ، إن الأمين العام ، لا يزال على اتصال وثيق بجميع الأطراف.