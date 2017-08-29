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الأمم المتحدة: إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي "يقوض الأمن الإقليمي"

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي "يقوض الأمن الإقليمي"

06:07 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ): 

أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أحدث عملية إطلاق لصاروخ باليستي من جانب .

وقال جوتيريش في بيان أصدره مكتبه "إن عملية الإطلاق تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين والجهود الرامية إلى خلق مجال للحوار".

ودعا جوتيريش، بيونج يانج إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية والعمل على إعادة فتح قنوات الاتصال.

وأضاف البيان ، إن الأمين العام ، لا يزال على اتصال وثيق بجميع الأطراف.

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