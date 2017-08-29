استجابة لـ«التحرير».. «الصحة» تعاين مستشفى منية المُرشد في كفر الشيخ

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

عاينت لجنة من وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مستشفى قرية "منية المرشد" التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، وذلك للوقوف على أوجه التقصير الطبي به وفحص الشكاوى على أرض الواقع.

وقامت اللجنة بجولة بفناء المستشفى وتفقدت أقسامها، فضلا على الاستماع لشكاوى المترددين عليها من أهل القرية الذين عبروا عن غضبهم من الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، مطالبين بالاهتمام به وتحويله إلى مستشفى له دور فعال وحقيقي أو هدمها والاستفادة بمساحتها لخدمة أهل القرية.

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وكانت «التحرير» نشرت تقريرًا رصدت خلاله عوامل الإهمال الذي طال مستشفيات التكامل بقرى منية المرشد والجزيرة الحضراء وإبشان تحت عنوان «في مستشفيات التكامل بكفر الشيخ.. أموال التطوير ضاعت في أروقتها الخالية».