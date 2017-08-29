وزير التعليم العالي: يوجد 3 كليات مؤهلة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة

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قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك 3 كليات مؤهلة تماما لاستقبال ذوى الإعاقة وتلقى العلم بها، وهناك خطة لأن يكون هناك مزيد من الكليات، بالإضافة إلى تعديل نسب القبول لعدد آخر من الكليات بما يقرب من 50% وذلك لسهولة دمجها.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، أن أوائل الثانوية العامة من ذوى الإعاقة يؤكدون أن الإنسان لديه قدرة على الوصول إلى هدفه، مشددا على ضرورة دمجهم فى المجتمع بشكل فعال، وذلك لأنهم أفضل من كثير من أشخاص أسوياء.

وأشار إلى أن ذوى الإعاقة تم إعفاؤهم من شرط التوزيع الجغرافى، كما تم مخاطبة الجامعات الخاصة بالالتزام بالنسبة المنصوص عليها فى التعيين التى جاءت فى الدستور، وفيما يخص طرق التدريس لا بد أن تتماشى مع ذوي الإعاقة حتى يستطيعوا أن يكملوا تعليمهم حتى يتم دمجهم داخل المنظومة مثلهم مثل الشخص الصحيح.

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وفيما يخص الامتحانات تم التوجيه بتيسير الامتحانات جميعها لذوى الإعاقة كل حسب قدراته وإمكانياته، وتم فتح باب الدراسات العليا أمام ذوي الإعاقة والمتفوقين سيحق لهم الحصول عليها، وعلى نطاق صندوق التكافل الاجتماعى، هناك اتفاق على سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين، وهناك محاولات لإنشاء إدارة لرعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وجامعة المنصورة تعد أولى الجامعات التى قامت بإنشاء هذه الإدارة.

وتابع: وبخصوص الجامعات الجديدة هناك مراعاة لأن يكون هناك تسهيلات لاستقبال كل الطلاب، وهذا جزء من التفاعل فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وهناك عمل لإضافة المزيد وبصدد أى فكرة لتنفيذها على أرض الواقع.

وبنهاية اللقاء كرمت اللجنة بحضور الوزير عددا من المتفوقين من متحدي الإعاقة، بشهادة تقدير، وكرتونة مغلفة حملت شعار "تحيا مصر".