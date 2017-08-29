ممثلة «التضامن»: عصر التقليل من ذوي الإعاقة ولّى بلا رجعة

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قالت الدكتورة نيفين القباج ممثلة وزارة التضامن أن عصر التقليل من شأن ذوى الإعاقة قد ولى بلا رجعة، وهم الآن يحصلون على كافة حقوقهم وقد أعلنت الدولة أن عام 2018 هو عام متحدى الإعاقة.

وأضافت ممثلة وزارة التضامن، خلال حفل تكريم الطلاب ذوي الإعاقة بلجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان برئاسة عبد الهادى القصبى، أن ذوي الإعاقة أصبحوا فاعلين فى المجتمع ولديهم حقوق وعليهم واجبات.

وأكدت أن وزارة التضامن تتبنى منهج التمكين لذوى الإعاقة والأسر الفقيرة وكل من يتحدى ظروفه، وبدأت الوزارة تتوسع فى لغة الإشارة وتعليمها ولدينا باع فى التدريب مع الجمعيات الأهلية.

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من جانبه قال الدكتور أحمد الجيوشي ممثل وزارة التربية والتعليم إنه كان سببا فى صدور القرار رقم 252 والخاص بدمج الطلاب من ذوي الإعاقة فى التعليم الفنى، لأنه يرى أن بعض ذوى الاحتياجات لديهم مهارات وقدرة على الابتكار والتميز أكثر من أقرانهم الطبيعيين.

وتابع الجيوشي فى كلمته أن دمج ذوى الإعاقة فى التعليم الفنى سيساهم فى رفع قدراتهم على التميز والابتكار، مؤكدا أنه ما زال يسمع صوت هتافات الفرح التى كان يرددها أولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة بعد صدور القرار.