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وزير الأوقاف يطالب بعدم التبرع للجهات غير معلومة المصدر

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وزير الأوقاف يطالب بعدم التبرع للجهات غير معلومة المصدر وزير الأوقاف يطالب بعدم التبرع للجهات غير معلومة المصدر

التحرير

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طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المواطنين بعدم التبرع للجهات غير معلومة المصدر أيا كانت، موضحا أن أوجه الخير عديدة وكثيرة.

وأضاف جمعة، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، أنه قبل أن تتم عملية التبرع يجب على المواطن أن يتحقق من الجهة التى سيتبرع لها من حيث العقود وأنها جهة رسمية وقانونية وأن هذه المبالغ سيتم توجيهها فى مكانها الصحيح ولن تستغل فى أعمال أخرى خارجة عن القانون.

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وأوضح أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة التضامن فى طرح قنوات رسمية للتبرع وتم بالفعل طرح أكثر من ألف طن سلع غذائية، وصكوك أضاحى ويراعى فى عمليات التوزيع القرى الأكثر احتياجا والأشد فقرا، وأشار إلى أنه سيتم استخراج عدد من بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات غير القادرات.

كانت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة ناقشت استعدادات وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، لاستقبال العام الدراسى وذلك فيما يخص ذوى الإعاقة وقامت بتكريم عدد من أوائل الثانوية العامة من متحدى الإعاقة.

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التحرير

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