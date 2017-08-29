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بيع أول محل تجاري ضمن «إسكان الغربية» بقيمة مليوني جنيه

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بيع أول محل تجاري ضمن «إسكان الغربية» بقيمة مليوني جنيه بيع أول محل تجاري ضمن «إسكان الغربية» بقيمة مليوني جنيه

التحرير

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كتب – محمد عباس

انتهت اللجنة المشكلة من ديوان عام محافظة الغربية والأجهزة الرقابية، من بيع أول محل تجارى بوحدات الإسكان الاستثمارى المطروحة أمام منطقة الاستاد بمدينة طنطا.

وبدأ مزاد علنى لبيع المحل مساحة 41 مترًا بالعمارة رقم 11 بقيمة مليون و200 ألف جنيه، ووصل سعره بعد المنافسة عليه إلى قيمة 2مليون و4 آلاف جنيه.

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جاء ذلك ضمن 65 وحدة سكنية و10 محلات بالعمارات الاستثمارية رقمى 12و11 بمنطقة الاستاد بمدينة بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف.

وترأس اللجنة اللواء فتحى عبدالغنى سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، والمهندس فتحى عامر الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، فى حضور محمد متولى رئيس حى أول طنطا، وسط تأمين أمنى مكثف.

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