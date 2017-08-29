إعفاء مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية من منصبه

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إعفاء الدكتور أحمد طنطاوي من مهام منصبه مديرًا لإدارة القناطر الخيرية الصحية، وتعيين الدكتور أشرف بشرى قائمًا بتسيير الأعمال، لحين الإعلان رسميًا عن شغل المنصب.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إن القرار جاء بسبب الإهمال وكثرة الشكاوى، وضعف الأداء في العمل، وتردي الخدمة الطبية بالوحدات الصحية، ما أدى إلى خلق حالة غضب بين المواطنين.​