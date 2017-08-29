أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إعفاء مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية من منصبه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعفاء مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية من منصبه

05:52 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

إعفاء مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية من منصبه

وزارة الصحة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إعفاء الدكتور أحمد طنطاوي من مهام منصبه مديرًا لإدارة القناطر الخيرية الصحية، وتعيين الدكتور أشرف بشرى قائمًا بتسيير الأعمال، لحين الإعلان رسميًا عن شغل المنصب.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إن القرار جاء بسبب الإهمال وكثرة الشكاوى، وضعف الأداء في العمل، وتردي الخدمة الطبية بالوحدات الصحية، ما أدى إلى خلق حالة غضب بين المواطنين.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إغلاق 125 منشأة وإعدام 2783 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

    أخبار

  • ننشر استعدادات "صحة الإسكندرية" لاستقبال عيد الأضحى

    أخبار

  • "صيادلة الإسكندرية" تحذر من عقارين لقصور الأوعية الدموية وأمراض الرئة

    أخبار

  • ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم بني سويف إلى 12 قتيلا و40 مصابا

    أخبار

إعلان

bf6900014b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين